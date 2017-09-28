Во Львовской области планируют открыть центр реабилитации военнослужащих

Во Львовской области проходит семинар, посвященный обсуждению пилотного проекта по созданию Центра психологической и физической реабилитации военнослужащих, сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

Планируемый центр предназначен для лечения военнослужащих, недавно вернувшихся из зоны проведения Антитеррористической операции.

"Программа предусматривает комплексный подход и будет включать как психологическую разгрузку, так и физкультурно-спортивные упражнения. Открыть такой центр планируют в составе учебно-спортивной базы зимних видов спорта "Тисовец" на Львовщине. Предполагается, что к проекту кроме военных специалистов также присоединятся и гражданские психологи-волонтеры", - говорится в сообщении управления.