События

08:30 28.09.2017

Во Львовской области планируют открыть центр реабилитации военнослужащих

Во Львовской области проходит семинар, посвященный обсуждению пилотного проекта по созданию Центра психологической и физической реабилитации военнослужащих, сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

Планируемый центр предназначен для лечения военнослужащих, недавно вернувшихся из зоны проведения Антитеррористической операции.

"Программа предусматривает комплексный подход и будет включать как психологическую разгрузку, так и физкультурно-спортивные упражнения. Открыть такой центр планируют в составе учебно-спортивной базы зимних видов спорта "Тисовец" на Львовщине. Предполагается, что к проекту кроме военных специалистов также присоединятся и гражданские психологи-волонтеры", - говорится в сообщении управления.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

На арсенале в Калиновке хранилось 68 тонн пригодных боеприпасов

Боевики за сутки 15 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Нельзя допустить повторения ситуаций со взрывами на арсеналах – Порошенко

Виновные в трагедии в Калиновке должны быть наказаны – Порошенко

Апелляционный суд Киева освободил Лавриновича из-под ареста

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели ликвидировали 7 пожаров, возникших после попадания боеприпасов в районе Калиновки

США отправят до 3 тыс. военных для оказания помощи Пуэрто-Рико после удара урагана "Мария"

На Харьковщине спасатели вытащили из болота пожилую женщину и корову

Представители ООН собираются посетить штат Ракхайн в Мьянме

Глава райсуда Киевской области задержан при получении взятки – НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА