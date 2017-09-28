На Харьковщине спасатели вытащили из болота пожилую женщину и корову

Бойцы Государственной службы чрезвычайных ситуаций спасли корову и 61-летнюю женщину, которые тонули в болоте вблизи пос.Ковяги Харьковской области.

"На момент прибытия спасателей корову и человека засосало по шею, еще немного, и спасать было бы некого. Применение техники в данной ситуации было невозможно из-за удаленности места происшествия от твердой почвы, способного выдержать ее вес. Поэтому бойцам ГСЧС пришлось немедленно вытаскивать 61-летнюю женщину из грязи вручную с помощью пожарного рукава. Затем они начали операцию по освобождению животного", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели откопали корову из ила, затем проложили под ней пожарные рукава и с помощью них также вручную вытащили животное на твердую поверхность.

Через некоторое время корова встала на ноги и смогла передвигаться самостоятельно. Видимых повреждений она не получила. Спасенная женщина также не получила травм.

Как было установлено, женщина провалилась в трясину, когда попыталась помочь выбраться из нее корове.