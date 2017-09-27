В Брюсселе предложили странам-членам ЕС добровольно принять еще 50 тыс. иммигрантов в течение двух лет

Европейская комиссия распространила план, в рамках которого еще 50 тыс. нелегальных иммигрантов будут распределены среди стран-членов союза на добровольной основе, передают в среду западные СМИ.

Речь идет о беженцах, прибывших на территорию Евросоюза из Ливии, Египта, Нигера, Судана, Чада и Эфиопии.

В плане Еврокомиссии указано, что на реализацию этих целей необходимо выделить почти $600 млн в течение двух лет. При этом государства-члены ЕС будут самостоятельно решать вопросы относительно принятия беженцев на своей территории.

В сентябре 2015 года Евросоюз принял обязательный план по распределению среди стран-членов ЕС беженцев, основной поток которых приходится на Италию и Грецию. Квоты имели временный характер и действовали с 25 сентября 2015 года по 26 сентября 2017 года.