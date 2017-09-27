Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей продлен до второго октября с уменьшенным радиусом

Запрет на выполнение полетов, который был введен в радиусе 50 км от места горения складов с боеприпасами в Винницкой области продлен до 23:59 1 октября.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинском центре планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), ограничение действует в радиусе 12 км, высотой до 4 250 метров, тогда как первоначально радиус составлял 50 км от поверхности до неограниченной высоты.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером во вторник, 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.

Украинский центр планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр") после получения оперативной информации в 23:45 установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов возле пгт. Калиновка в Винницкой области.

Запрет радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 2:59 28 сентября 2017 года.

В среду в "Украэрорухе" сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что аэропорт "Винница", который находится в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства, закрыт до 02:59 28 сентября 2017 года.

"Дальнейшие решения по изменению срока действия или параметров запрета будут приниматься в оперативном порядке соответствующими службами в зависимости от имеющейся информации и развития событий", - отметили в "Украэрорухе".