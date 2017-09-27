Эвакуация жителей населенных пунктов вблизи складов с боеприпасами в Калиновке продолжается

Более 30 тыс. жителей населенных пунктов, расположенных вблизи военных складов в Калиновке (Винницкая обл.), где произошел пожар и взрывы боеприпасов, эвакуированы, этот процесс продолжается, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17.30 эвакуировано более 30 тыс. человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 71 транспортное средство, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС", - говорится в сообщении ГСЧС.

Авиация ГСЧС осуществила 11 сбросов воды на очаги пожара, где снижена опасность.

В местах безопасного размещения эвакуированного населения организовано горячее питание и медицинское обеспечение.

В ГСЧС напомнили, что в настоящее время закрыто движение всех видов транспорта, в том числе автотранспорта на автодороге Житомир – Могилев-Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги; воздушного транспорта в радиусе 50 км от Калиновки.

Отключены линии электропередач Калиновка - Укрфлора и Калиновка - Лавровка. Также отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка и Лавровка.

Как сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке, обстановка на складах боеприпасов стабилизировалась. По состоянию на 17.00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту.

На месте ликвидации работает 6 пожарных танков. Для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыли 15 групп разминирования и 18 единиц техники. Всего в ликвидации последствий ЧП привлечено более 700 военнослужащих ВСУ.

В Генштабе вновь подчеркнули, что информация о наличии химического оружия на складах вооружений ВСУ не соответствует действительности.