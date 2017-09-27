Одесситы простились с девочками, погибшими во время пожара в лагере "Виктория"

Несколько сотен одесситов, в том числе мэр Одессы Геннадий Труханов и чиновники городского совета, пришли проститься с 12-летней Снежаной Арпентий и 8-летней Софией Мазур, которые погибли во время пожара в детском лагере "Виктория".

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", церемония прощания состоялась в крупнейшем в Одессе Спасо-Преображенском соборе.

С третьей погибшей – 9-летней Анастасией Кулинич горожане попрощались в понедельник, 25 сентября.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается. В среду стало известно, что Приморский районный суд г.Одессы наложил арест на здания и сооружения лагеря, чтобы предотвратить возможные действия по сокрытию улик и доказательств по делу.

Накануне издание 368.media сообщило, что, исходя из материалов уголовного дела, сотрудники лагеря не менее 30 минут пытались потушить пожар собственными силами, и только после этого вызвали пожарных.

Как сообщалось, следствие по делу о пожаре в детском лагере "Виктория", в котором погибли дети, ведется по трем статья Уголовного кодекса Украины: ст.270 (нарушение требований пожарной безопасности), ст 366 (служебный подлог) и ст 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Следствие рассматривает две версии причин пожара: нарушение правил противопожарной безопасности и возгорание электрических приборов. Поджог как причину трагедии следователи исключили.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

Спустя почти неделю начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет сообщил, что полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, согласно которой идентифицированы останки всех троих девочек.