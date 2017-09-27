События

17:13 27.09.2017

Лавринович утверждает, что в Украине действует Конституция в редакции 1996 года

Экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович настаивает, что в Украине действует текст Конституции в редакции от 28 июня 1996 года.

"С октября 2010 года в Украине действует один единственный текст Конституции, принятый 28 июня 1996 года", - сказал он в среду, выступая во время заседания Апелляционного суда г.Киева по рассмотрению жалобы своего адвоката на его арест.

А.Лавринович отметил, что в 2010 году Конституционный суд Украины принял решение об отмене внесения изменений в Конституцию, которые были осуществлены Верховной Радой в 2004 году во время Оранжевой революции и это решение по-прежнему действует.

Он также считает, что решение, принятое Верховной Радой в феврале 2014 года, о возвращении к тексту Конституции 2004 года, состоялось с нарушением процедур и законодательства.

Экс-министр юстиции подчеркнул, что считает необоснованным подозрение его в тех действиях, которые он оценивает как добросовестное выполнение своих обязанностей и законов Украины.

Кроме того, по его словам, сообщение ему о подозрении было вручено следователем Генеральной прокуратуры 13 сентября с нарушениями, в частности, норм закона "Об адвокатуре".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Следствие отрабатывает 4 основные версии ЧП на арсенале ВСУ под Калиновкой

ГПУ объявила должностным лицам ФГИУ, ХСЗ и ЧСЗ о подозрении в подделке документов

Директор НАБУ: если спецсуд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал

Взрывы на складах в Калиновке стали следствием действий группы диверсантов

Одиночные взрывы на арсенале ВСУ продолжаются, но не угрожают населению

ПОСЛЕДНЕЕ

Эвакуация жителей населенных пунктов вблизи складов с боеприпасами в Калиновке продолжается

Одесситы простились с девочками, погибшими во время пожара в лагере "Виктория"

В Дубае испытали первое в мире беспилотное летающее такси

В Павловке, пострадавшей от взрывов на складах ВСУ, почти у половины домов повреждены крыши и окна

Два пожарных самолета ГСЧС привлекаются к тушению пожара на арсенале ВСУ под Калиновкой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
чехлы на телефон заказать
РЕКЛАМА