Лавринович утверждает, что в Украине действует Конституция в редакции 1996 года

Экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович настаивает, что в Украине действует текст Конституции в редакции от 28 июня 1996 года.

"С октября 2010 года в Украине действует один единственный текст Конституции, принятый 28 июня 1996 года", - сказал он в среду, выступая во время заседания Апелляционного суда г.Киева по рассмотрению жалобы своего адвоката на его арест.

А.Лавринович отметил, что в 2010 году Конституционный суд Украины принял решение об отмене внесения изменений в Конституцию, которые были осуществлены Верховной Радой в 2004 году во время Оранжевой революции и это решение по-прежнему действует.

Он также считает, что решение, принятое Верховной Радой в феврале 2014 года, о возвращении к тексту Конституции 2004 года, состоялось с нарушением процедур и законодательства.

Экс-министр юстиции подчеркнул, что считает необоснованным подозрение его в тех действиях, которые он оценивает как добросовестное выполнение своих обязанностей и законов Украины.

Кроме того, по его словам, сообщение ему о подозрении было вручено следователем Генеральной прокуратуры 13 сентября с нарушениями, в частности, норм закона "Об адвокатуре".