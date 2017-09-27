Два пожарных самолета ГСЧС привлекаются к тушению пожара на арсенале ВСУ под Калиновкой

К тушению отдельных очагов пожара в районе горящего арсенала Вооруженных сил Украины под Калиновкой (Винницкая обл.) привлечен пожарный самолет Ан-32П Госслужбы Украины по ЧС и из Нежина (Черниговская обл.) вылетел еще один борт, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Сейчас привлечен пожарный самолет Ан-32П ГСЧС Украины для тушения тех очагов пожара, где снижена опасность. Дополнительно из Нежина вылетел еще один пожарный самолет для отработки вопросов по тушению пожаров с воздуха", - цитирует Н.Чечеткина пресс-служба ГСЧС в странице в Фейсбук в среду днем.

По словам руководителя Службы, сложность локализации пожара заключается в том, что до сих пор раздаются одиночные взрывы на территории складов. Поэтому и ГСЧС, и Вооруженные силы работают в режиме предосторожности, чтобы не рисковать жизнью личного состава.

Вместе с тем, в пресс-службе Винницкой облгосадминистрации проинформировали, что руководитель ГСЧС принял решение привлечь пожарную авиацию "с целью недопущения распространения пожара на лесные массивы".

"Привлечены два пожарных самолета ГСЧС АН-32 П. По состоянию на 14:00 осуществлен сброс воды первым самолетом, который после проведения тушения вернулся на дозаправку водой. Второй пожарный самолет вылетел в 14:18 из г.Нежин, ожидаемое время сброса воды 15:00", - говорится в сообщении.

Также, информируют в пресс-службе Винницкой ОГА, для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 7 противопожарных танков, 2 инженерные машины разграждения и средства воздушной разведки.