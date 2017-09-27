Интенсивность взрывов в Калиновке снизилась впятеро

Интенсивность взрывов на военных складах в г.Калинова Винницкой области, начавшихся вечером во вторник, к настоящему времени снизилась в пять раз, сообщается на официальном сайте Винницкой областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, территорию военных складов начали обследовать с помощью квадрокоптеров. "Сейчас продолжается фаза, связанная с тем, чтобы локализовать и ликвидировать источники огня на арсенале. На полигоне работает 4 единицы бронированной техники - танки, тепловоз, обеспечивающий водой, подняты квадрокоптеры - днем видны источники возгорания. Последняя информация обнадеживает. Картина по локализации пожара… не хочу забегать вперед, потому что это чрезвычайная ситуация, но мы делаем все для того, чтобы держать все под контролем", - сказал по время общения с эвакуированными глава Винницкой обладминистрации В.Коровий.

Всего за ночь и утро 27 сентября из Калиновки и соседних сел эвакуировано почти 26 тысяч жителей. Эвакуированные расположены в пунктах приема, для них организовано питание и оказана медицинская помощь. Часть людей ночью привезли в Винницу, разместили в местных школах, где организовали питание, отдых и работу медпунктов. Кроме школ для эвакуированных организовали круглосуточную работу детского сада, куда отвезли две семьи с маленькими детьми.

"Люди эвакуированы из Калиновки, сел Сальник, Медведка, Лавровка. Вывоз людей прошел абсолютно спокойно. Хочу отдать должное мужеству и стойкости наших граждан. Никто не погиб, травмировано два человека - от ударной волны и в результате травмы", - отметил В.Коровий.

Как отмечается в сообщении, на данный момент не было зафиксировано ни одного случая мародерства, территории эвакуированных населенных пунктов патрулируют подразделения полиции, Нацгвардии и других формирований.

Все поврежденное имущество будет восстановлено за бюджетные средства, в том числе и г.Винницы - в пятницу депутаты Винницкого городского совета на очередной сессии намерены рассмотреть вопрос выделения Калиновскому горсовету 5 млн грн на ликвидацию последствий взрывов.