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13:00 27.09.2017

Кабмин утвердил положение об оповещении о ЧС

Кабинет министров Украины утвердил положение об организации оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и связи в сфере гражданской защиты.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал это решение среди принятых без обсуждения.

Согласно положению, методическое руководство по созданию и функционированию систем оповещения всех уровней осуществляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Автоматизированные системы оповещения бывают: общегосударственная, территориальные (в областях), местные (районы, города областного значения, объединенные территориальные громады), специальные (на атомных электростанциях, каскадных сооружениях Днепра и Днестра, магистральных продуктопроводах), локальные и размещенные на конкретных объектах повышенной опасности (интернатах, учреждениях здравоохранения, учреждениях, которые предоставляют помощь лицам с инвалидностью).

Сигналы об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации передаются через телерадиокомпании независимо от формы собственности, операторов мобильных сетей, интернет-ресурсы, сигнальные громкоговорители.

Решение об оповещении на общегосударственном уровне принимает премьер-министр по предложениям центральных органов исполнительной власти, на территориальном – главы областных и Киевской городской государственных администраций, местном – главы местных администраций или органов самоуправления, на объектах – руководители объектов.

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