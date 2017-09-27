События

12:31 27.09.2017

В Киеве и области подобных калиновским артскладам ВСУ нет

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заверяют, что в Киеве и Киевской области нет арсеналов, похожих по наполнению на Калиновский арсенал (Винницкая область), где в ночь на среду возник пожар с последующей боеприпасов.

"На территории арсенала в Калиновке сохранялись боеприпасы для танков, для минометных систем различных калибров, отдельных артиллерийских систем... Ни на территории Киева, ни области арсеналов, похожих по наполнению на Калиновский или Балаклейский, нет", - сказал офицер Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Владислав Селезнев на брифинге в среду в Киеве.

Он вновь опроверг информацию о якобы наличии химического оружия на складе боеприпасов в Калиновке.

"Информация о якобы наличии химического оружия на складах вооружения ВСУ в Калиновке на соответствует действительности", - сказал В.Селезнев.

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Интерфакс-Украина
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