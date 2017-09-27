События

12:13 27.09.2017

Гройсман считает не случайным уничтожение арсенала боеприпасов в Калиновке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что лица, ответственные за ситуацию в г.Калиновка Винницкой области, где с вечера вторника продолжаются пожары на складах боеприпасов, должны понести наказание.

"Нам необходимо четкое расследование и понять причину возникновения этой чрезвычайной ситуации. Это арсенал нашего украинского войска, и он уничтожен, я думаю, что неслучайно. Но нужно убедиться в том, что все те, кто должен был нести за это ответственность, они должны быть привлечены к ответственности. Я считаю, что это является абсолютно принципиальным вопросом", - сказал В.Гройсман на заседании Кабмина в среду.

"Я помню Мариуполь, я помню Балаклею, сегодня уже Винница. Умные делают выводы, дураки повторяют ошибки. Я думаю, что сегодня пройдет заседание военного кабинета под председательством Верховного главнокомандующего, президента страны, где будет проанализирована ситуация и сделаны соответствующие выводы", - добавил глава украинского правительства.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко принял решение о созыве военного кабинета при участии В.Гройсмана, секретаря СНБО Александра Турчинова, руководства правоохранительных и оборонных ведомств в связи со взрывами на военных складах в г.Калиновка Винницкой области сразу после их возвращения из Винницы.

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