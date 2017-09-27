70% складов в результате пожара на арсенале под Калиновкой не повреждены

Около 70% территории арсенала боеприпасов Вооруженных сил Украины под Калиновкой (Винницкая область) в результате пожара и детонации снарядов повреждений целы, сообщил офицер Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"При помощи БПЛА только что была исследована территория арсенала, было обнаружено, что около 70% территории арсенала от пожара не пострадали", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

В.Селезнев отметил, что сейчас на территории арсенала еще фиксируются одиночные взрывы боеприпасов, однако на административной территории возле арсенала уже работают группы саперов, которые осуществляют меры по разминированию территории.

"Военная часть обесточена, личный состав эвакуирован, в первую очередь эвакуировали военнослужащих срочной службы, таких около 100", - рассказал он.

По словам офицера, сейчас к мероприятиям по локализации пожара на территории военной части привлечены 4 пожарных танка.

"Интенсивность пожара значительно снизилась, продолжается ликвидация очагов пожара, саперы продолжают расчистку территории складов и вокруг них, административная территория практически не пострадала", - проинформировал В.Селезнев.