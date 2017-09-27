Из Калиновки и близлежащих сел эвакуировано 75% людей, но некоторые отказываются уезжать

Из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного поражения детонирующих на артиллерийских складах Минобороны Украины у г.Калиновка (Винницкая обл.) снарядов, эвакуированы уже три четверти жителей, сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

В настоящее время эвакуировано 75% населения", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина" около 10.30 среды.

При этом З.Шкиряк добавил, что некоторые жители попадающих в зону эвакуации населенных пунктов отказываются покидать свои дома.

Вместе с тем, в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС сообщили, что по состоянию на 10.00 эвакуировано более 30 тыс. человек и мероприятия по эвакуации населения продолжаются.

"Для перевозки эвакуированного населения привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС", - проинформировали в Службе.