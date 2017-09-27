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10:25 27.09.2017

Военная прокуратура расследует ЧП на артскладах ВСУ под Калиновкой по статье "диверсия"

Военная прокуратура Центрального региона внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию о чрезвычайном происшествии на складах боеприпасов Министерства обороны Украины неподалеку от Калиновки (Винницкая обл.) с предварительной квалификацией по статье "Диверсия" Уголовного кодекса Украины.

"Военная прокуратура Центрального региона в ЕРДР внесла производства по статье 113 УК", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Она проинформировала, что в состав созданной для расследования взрывов на артскладах следственной группы вошли сотрудники СБ Украины.

Статья 113 Уголовного кодекса Украины "Диверсия" - Совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий, эпизоотий или эпифитотий, - наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Интерфакс-Украина
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