В Винницкой ОГА подтвердили информацию о двух травмированных из-за пожара в Калиновке

В результате пожара на складе боеприпасов в г.Калиновке Винницкой области пострадали два человека, заявляет первый заместитель главы Винницкой обладминистрации Андрей Гижко.

"Две женщины обратились за медицинской помощью, нетяжелые травмы", – сообщил А.Гижко в эфире телеканала "112 Украина" в среду.

Он добавил, что на данный момент за минуту взрывается в среднем около трех снарядов.

Как сообщалось, ранее о травмировании двоих местных жительниц в ночь на среду сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев. У одной их пострадавших травма головы, у другой - травма бедра.

Сообщение о взрывах боеприпасов на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области поступило правоохранителям во вторник, 26 сентября в 21.50. Жители Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) оповещены, начата их эвакуация. К 6:00 утра среды из Калиновского района эвакуировано 28,3 тыс человек, из Винницкого 1,4 тыс человек.

В районе происшествия работают спасатели, которые уже ликвидировали возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов. Также на месте дежурят медики. Одна из пострадавших госпитализирована в Винницкую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести.

Закрыто движения автотранспорта на автодороге "Житомир - Могилев-Подольский"; железнодорожного транспорта на перегоне "Сосенка-Калиновка" Юго-Западной железной дороги; воздушного транспорта в радиусе 50 км от Калиновки. Кроме того, отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение с.Дорожное, с.Медведка, с.Лавровка.