Предварительной версией возгорания складов боеприпасов в Калиновке является внешний фактор – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что предварительной версией возгорания складов боеприпасов в районе воинской части неподалеку от Калиновки (Винницкая область) является внешний фактор.

"Пока предварительно мы считаем, специалисты считают, что это не самовозгорание, то есть была внешняя причина", - сказал он в эфире телеканала "Прямой" в среду.

При этом В.Гройсман отметил, что такие вопросы будут комментировать компетентные органы.