События

07:24 27.09.2017

Предварительной версией возгорания складов боеприпасов в Калиновке является внешний фактор – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что предварительной версией возгорания складов боеприпасов в районе воинской части неподалеку от Калиновки (Винницкая область) является внешний фактор.

"Пока предварительно мы считаем, специалисты считают, что это не самовозгорание, то есть была внешняя причина", - сказал он в эфире телеканала "Прямой" в среду.

При этом В.Гройсман отметил, что такие вопросы будут комментировать компетентные органы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

С Калиновского и Винницкого районов эвакуировано около 30 тыс человек, травмирован один – ГСЧС

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям, один военнослужащий ранен – штаб

ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 691 человек и 149 единиц техники, один самолет, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда - ГСЧС

Как минимум двое жителей пострадали на пожаре в Калиновке – СМИ

На половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют – Генштаб

ПОСЛЕДНЕЕ

Возле Калиновки выполняется тушение очагов возгорания и разведка территории арсенала – Генштаб

В Хмельницком в мусорном контейнере найден пакет с 8,3 кг ртути, утечки не было – ГСЧС

ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 691 человек и 149 единиц техники, к месту происшествия направлены 11 пиротехнических расчетов - ГСЧС

Кабмин 27 сентября намерен утвердить порядок продажи арестованных активов на электронных торгах и план мер по развитию гражданского образования до 2021

Нацполиция и Нацгвардия обеспечивают эвакуацию, безопасность и порядок в Калиновке и близлежащих селах – полицейские

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА