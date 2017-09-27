КГГА совместно с фондом АнтиСПИД-США подписали договор о сотрудничестве

Мер Киева Владимир Кличко совместно с фондом АнтиСПИД-США во вторник, 26 сентября подписал меморандум о борьбе с эпидемией СПИДа. В рамках благотворительного фонда Елены Пинчук "АНТИСПИД" в Киев поступила первая партия препарата для лечения вич-инфицированных пациентов, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Мэр Киева отметил, что Меморандум о сотрудничестве между КГГА и Фондом АнтиСпид - США в Украине (АНF) предусматривает совершенствование и выполнение национальных и местных программ противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других опасных вирусных заболеваний. Кроме того, в рамках Меморандума будет воплощаться благотворительный проект Фонда "Расширение доступа уязвимых групп населения Украины к консультированию, тестирование на ВИЧ с использованием быстрых тестов", который реализуется в Украине за средства АНF", сообщается пресс-службой мэрии.

В.Кличко поблагодарил AHF за инвестиции со стороны фонда 5 млн грн в фонд общественного здоровья Киева. Он напомнил, что в прошлом году в Киеве им была подписана Парижская декларация, благодаря чему Украина присоединилась к программе по ускорению мер борьбы со СПИДом Fast-Track Cities.

В пресс-службе КГГА сообщили о стратегии борьбы с ВИЧ на городском уровне в течение 5 лет: "Кроме того, Киевсовет утвердил городскую целевую программу противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы и на этот год финансирование из бюджета Киева составляет 41 млн. грн. "Мы уже имеем положительные результаты в задачах, которые мы взяли на себя в рамках программы Fast-Track Cities и стратегии 90-90-90", - отметил В.Кличко.

По словам мэра, только в Киеве находится 12 тыс. ВИЧ-инфицированных. И до конца года планируется обеспечить лечением 80% из них. Также, в рамках благотворительного фонда Е.Пинчук АНТИСПИД, Киев уже получил первую партию препарата для лечения 750 пациентов. В течение двух лет планируется обеспечить препаратом 1300 больных.

Председатель по глобальной адвокации и политике Фонда АнтиСПИД-США Тери Форд со своей стороны отметила: "Мы имеем честь подписать этот Меморандум, направленный на укрепление наших совместных с Киевской городской государственной администрацией усилий, направленных на искоренение СПИДа в столице Украины и по всей стране".