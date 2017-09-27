Все службы работают слаженно, ситуация контролируемая, ключевая задача - позаботиться о людях – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Калиновку (Винницкая обл.), где происходит локализация пожара, возникшего накануне, на военных складах.

"Ситуация в Калиновке, где произошел пожар и детонация боеприпасов на военных складах, является контролируемой и ключевая задача всех служб - позаботиться о безопасности людей", – заявил он в эфире телеканала "Прямой"

Глава правительства находится на месте происшествия.

"Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции - ГСЧС, Нацполиция, Минобороны", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что ситуация серьезная, но правительство уже имеет опыт преодоления подобных ситуаций, и главное, чтобы никто не пострадал.

"Сейчас проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе 5 км отрабатывается, есть достаточное количество транспорта, чтобы перевезти граждан, которые изъявят желание поехать (в безопасное место). Уже развернуты три пункта размещения людей, там есть все необходимое. Все будет хорошо. Я просил бы не разгонять панику", - подчеркнул В.Гройсман.

Он также отметил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего и, вероятно, речь идет о внешних факторах. "Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное - позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события", подытожил премьер-министр.