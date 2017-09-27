События

02:32 27.09.2017

Трамп обещает разобраться с "неразберихой" в КНДР, по-прежнему не исключает применение вооруженных сил

Президент США Дональд Трамп вновь заявил во вторник, что готов, если это потребуется, применить военную силу для решения проблемы КНДР.

"Мы полностью готовы к этому варианту (к применению силы - ИФ). Этот вариант не является предпочтительным, и он привел бы к огромным разрушениям для КНДР", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

По мнению Д.Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын "совершает плохие поступки и говорит вещи, которые не следовало бы говорить".

Президент США отметил, что предыдущим американским администрациям следовало активнее заниматься решением кризиса вокруг КНДР.

"Я получил в наследство полную неразбериху (в том, что касается КНДР - ИФ). Но я наведу порядок", - заявил Д.Трамп.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

На половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют – Генштаб

ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 1255 человек и 47 единиц техники, 1000 нацгвардейцев, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда - ГСЧС

Взрывы на складах боеприпасов под Винницей привели к смене маршрута 14 поездов – "Укрзализныця"

Возле Винницы горят склады, где хранятся системы залпового огня, население соседних поселков эвакуируют – СМИ

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов

ПОСЛЕДНЕЕ

Все службы работают слаженно, ситуация контролируемая, ключевая задача - позаботиться о людях – Гройсман

Глава Винницкой ОГА попросил жителей Винницкой области не использовать не проверенную информацию

В районе пожара оповещено 25 тыс. жителей в 10-км зоне – МВД

На место пожара в Калиновке прибыли сотрудники центрального аппарата СБУ

Информации о пострадавших от детонации боеприпасов на складе в Калиновке нет, заявили в Генштабе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа комплектующих для мобильных телефонов
РЕКЛАМА