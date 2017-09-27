Трамп обещает разобраться с "неразберихой" в КНДР, по-прежнему не исключает применение вооруженных сил

Президент США Дональд Трамп вновь заявил во вторник, что готов, если это потребуется, применить военную силу для решения проблемы КНДР.

"Мы полностью готовы к этому варианту (к применению силы - ИФ). Этот вариант не является предпочтительным, и он привел бы к огромным разрушениям для КНДР", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

По мнению Д.Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын "совершает плохие поступки и говорит вещи, которые не следовало бы говорить".

Президент США отметил, что предыдущим американским администрациям следовало активнее заниматься решением кризиса вокруг КНДР.

"Я получил в наследство полную неразбериху (в том, что касается КНДР - ИФ). Но я наведу порядок", - заявил Д.Трамп.