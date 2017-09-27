ЧС на складах боеприпасов в районе Калиновки ликвидируют 1255 человек и 47 единиц техники, 1000 нацгвардейцев, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда - ГСЧС

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов Минобороны возле Калиновки в Винницкой области всего привлечено 1255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 155 человек личного состава и 39 единиц техники, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

От Национальной полиции привлечено 70 человек личного состава и от Национальной гвардии Украины – 1000 человек личного состава, от Министерства обороны Украины 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, от "Укрзализныци" – 3 пожарных поезда.

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа под руководством и.о. главы ГСЧС Руслана Билошицкого.