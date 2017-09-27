Гройсман прибыл в Винницу для выяснения обстоятельств чрезвычайной ситуации в Калиновке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницу, для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации с возгоранием на складах боеприпасов неподалеку от города, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Там напомнили, что сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей вблизи поселка Калиновка Винницкой области поступили к службам ДСНС поздно вечером 26 сентября. Сейчас воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. ПАО "Укрзализныця" изменила маршруты 14 поездов, эвакуированы работники 4 ближайших к месту происшествия станций.

К эпицентру события уже выехали представители Генерального штаба, Министерства обороны, Национальной полиции Украины.