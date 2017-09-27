События

01:02 27.09.2017

Гройсман прибыл в Винницу для выяснения обстоятельств чрезвычайной ситуации в Калиновке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницу, для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации с возгоранием на складах боеприпасов неподалеку от города, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Там напомнили, что сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей вблизи поселка Калиновка Винницкой области поступили к службам ДСНС поздно вечером 26 сентября. Сейчас воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. ПАО "Укрзализныця" изменила маршруты 14 поездов, эвакуированы работники 4 ближайших к месту происшествия станций.

К эпицентру события уже выехали представители Генерального штаба, Министерства обороны, Национальной полиции Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Взрывы на складах боеприпасов под Винницей привели к смене маршрута 14 поездов – "Укрзализныця"

Возле Винницы горят склады, где хранятся системы залпового огня, население соседних поселков эвакуируют – СМИ

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов

Возле Винницы горят склады боеприпасов и оружия

В Марьинке ремонта требуют 600 частных домов

ПОСЛЕДНЕЕ

Трасса Винница-Киев перекрыта с целью недопущения скопления автомобилей

Для эвакуации жителей Калиновки, Сальника и Павловки организовано 4 пункта сбора - Винницкая ОГА

Пожар возле Калиновки тушат пожарные танки, более 150 пожарных и почти 40 единиц спецтехники – ГСЧС

Взрывы на складах боеприпасов под Винницей привели к смене маршрута 14 поездов – "Укрзализныця"

Полиция и нацгвардия обеспечивают безопасность населения возле Калиновки, где происходят взрывы на военных складах – полицейские

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА