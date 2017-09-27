События

00:28 27.09.2017

Взрывы на складах боеприпасов под Винницей привели к смене маршрута 14 поездов – "Укрзализныця"

Сегодня, 27 сентября, с 22:10 полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка, что вызвано мерами безопасности в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в / ч А-1119, возле Калиновки в Винницкой области.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПАО "Укрзализныця", движение поездов не осуществляется по обоим путям перегона. Эвакуированы работники четырех железнодорожных станций Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий.

Из-за чрезвычайной ситуации на военных складах 14 поездов курсируют измененному маршруту.

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