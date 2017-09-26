События

23:39 26.09.2017

Для тушения пожара возле Калиновки задействовали 2 пожарных танка

К ликвидации пожара на складах боеприпасов военной части возле Калиновки (Винницкая обл.) задействованы два пожарных танка, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"26 сентября около 22:00 в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области", – говорится сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

В министерстве уточнили, что на тушение пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС. На месте происшествия формируется сводный отряд.

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Интерфакс-Украина
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