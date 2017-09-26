Полиция Днепра не подтверждает причастность нардепа Ю.Березы к избиению мужчины, подозреваемому в поджоге дома его супруги

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области не подтверждают информацию о том, что народный депутат Украины фракции "Народный фронт" Юрий Береза причастен к избиению мужчины, который был задержан охранниками его дома в с.Чумаки Пятнихатского района Днепропетровской области и подозревается в поджоге.

По словам руководителя пресс-службы Анны Старчевской, от охранников дома, в котором проживает Ю.Береза, на линию 102 поступило сообщение о поджоге здания. Полиция приехала на место, охранники передали в полицию мужчину, который подозревается в совершении данного преступления.

В отделении полиции мужчине стало плохо. Была вызвана "скорая помощь", и мужчина был доставлен в Пятихатскую районную больницу, а оттуда его перевели в одну из больниц г.Кривой Рог. У мужчины была выявлена черепно-мозговая травма, внутреннее кровоизлияние.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса (нанесение умышленных телесных повреждений).

По словам А.Старчевской, сейчас полиция допрашивает охранников, которые задержали мужчину и устанавливают причастность кого-либо к избиению задержанного мужчины, потому что на его теле были обнаружены телесные повреждения.

На официальном сайте Днепропетровской областной полиции сообщается, что 23 сентября около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с.Чумаки, а некоторое время спустя - автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу р.Саксагань. "Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызывали полицию", - говорится в сообщении.

При задержании поджигатель угрожал правоохранителям боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские.

"За совершение преступления был задержан житель г.Кривой Рог 1980 г.р. Следователи Пятихатского отдела полиции открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый задержан", - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщает, что поджигателя избил сам Ю.Береза, при чем начал избивать в час ночи, а полицию вызвал лишь наутро. Избитый якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации с четырьмя сломанными позвонками и внутричерепной гематомой, шансы его выживания оценивают в 18%.

По данным СМИ, поджигателем оказался сбежавший из психиатрического отделения одной из больниц 36-летний житель Кривого Рога. Собственником дома, где случился инцидент, является супруга Ю.Березы Татьяна, а автомобиль "Nissan" находится на балансе полка особого назначения "Днепр-1" Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.