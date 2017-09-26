Под Тернополем на гранате подорвался полицейский-участник АТО

Полицейский роты полиции особенного назначения Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, участник антитеррористической операции погиб в результате взрыва гранаты в пгт Великая Березовица Тернопольского района Тернопольской области.

Как сообщает облуправление Нацполиции, трагедия произошла во вторник, 26 сентября, предварительно, по причине неосторожного обращения с взрывоопасными предметами. Сообщение о взрыве возле одного из частных домов поступило правоохранителям в 12:54. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые выясняют детали инцидента. Ведется следствие по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По предварительной информации, мужчина подорвался на гранате РГД-5. Погибший - 1986 г.р., участник АТО, в органах внутренних дел работает с 2006 года.