Киев требует от РФ обеспечить безопасность СММ ОБСЕ в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации безотлагательно обеспечить полную безопасность персонала, объектов и имущества Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на временно оккупированной территории Донбасса.

"Министерство иностранных дел Украины крайне обеспокоено информацией о снятии 24 сентября 2017 Российской Федерацией и подконтрольными ей боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), охраны с объектов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ)", - сказано в заявлении МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства во вторник.

В Киеве рассматривают такое решение Москвы не иначе, как продолжение сознательной практики запугивания наблюдателей Миссии.

"Несомненно, эти целенаправленные шаги призваны, среди прочего, создать дополнительные искусственные аргументы в пользу предложенной Россией и не поддержанной Украиной и ее международными партнерами инициативы по размещению миротворческих сил ООН исключительно с целью защиты персонала СММ ОБСЕ вдоль линии разграничения", - сказано в заявлении.

В МИД подчеркивают, что обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ во время выполнения определенных мандатом Миссии задач остается одним из ключевых обязательств в контексте имплементации Минских соглашений, подпись под которым поставила также и Российская Федерация как сторона конфликта.

"Требуем от Российской Федерации безотлагательно принять исчерпывающие меры для обеспечения полной безопасности персонала, объектов и имущества СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории ОРДЛО, а также предоставить миссии полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, временно неподконтрольным правительству Украины, включая весь неконтролируемый участок украинско-российского государственной границы", - сказано в заявлении МИД.

Ранее в этот день украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила, что представители ОРДО прекратили охрану передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке (неподконтрольная украинской власти), и ввиду произошедшего призывает российскую сторону СЦКК содействовать деятельности спецмиссии.