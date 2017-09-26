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14:48 26.09.2017

Суд арестовал счета "Трафигура Юкрейн" и "Скела Терциум" в рамках расследования о хищениях в "Укрспирте"

Печерский районный суд Киева арестовал счета ООО "Трафигура Юкрейн", ООО "Скела Терциум", ООО "Крафт Энерджи", "ООО "ВПК "Агроресурс" и ООО "АГТ", открытые компаниями в Альфа-Банке.

Согласно обнародованному в едином реестре судебных решений определению суда от 19 сентября 2017 года, арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами ГП "Укрспирт" при закупках природного газа.

Как сообщалось, "дочка" международного трейдера Trafigura - "Трафигура Юкрейн" - получила лицензию на поставку природного газа в стране 15 июня 2017 года.

Trafigura основана в 1993 году группой трейдеров, ушедших из компании Marc Rich Co, которая позднее трансформировалась в Glencore. В апреле 2017-го Trafigura выиграла лот ПАО "Укртрансгаз" на поставку в апреле-декабре 2017 года 218 млн куб. м газа за 1,35 млрд грн. Выручка компании за 2016 год составила $98,1 млрд.

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