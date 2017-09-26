В Украине каждый день фиксируются киберинициденты

Киберполиция в Украине фиксирует по несколько киберинцидентов в день, сообщил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.

"Ежедневно мы фиксируем по несколько киберинцидентов, однако это не означает, что идут целенаправленные угрозы для граждан. Вредоносное программное обеспечение присылается со всего мира", – сказал он во вторник после пресс-конференции, на которой была представлена система экстренного реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций Emergency Notification System (ENS).

Начальник департамента отметил, что в активной фазе проходит работа над созданием системы общего оповещения населения и положительный пример работы ENS может послужить очередным толчком в переговорах с операторами.

"Идут переговоры с операторами, чтобы эта система (общего оповещения населения – ИФ) стала общедоступной на государственном уровне… На этом этапе все зависит от операторов, так как речь идет об использовании их ресурсов", – подчеркнул он.