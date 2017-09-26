События

13:54 26.09.2017

Минимум 30 победителей конкурса в Верховный суд не должны там работать из-за несоответствия критериям добропорядочности – ОСД

Каждый четвертый победитель конкурса в новый Верховный суд Украины не имеет право там работать из-за несоответствия критериям добропорядочности и Высший совет правосудия (ВСП) не должен рекомендовать их президенту Украины для назначения в этот орган, отмечают в Общественном совете добропорядочности (ОСД).

"Среди 120 победителей конкурса в Верховный суд, за которых теперь могут голосовать члены Высшего совета правосудия, каждый четвертый является с таким называемым "вето" или выводом Общественного совета добропорядочности, что они точно не соответствуют критериям добропорядочности или профессиональной этики", - сказал на брифинге во вторник в Киеве представитель ОСД Роман Маселко.

Он напомнил, что среди этих победителей конкурса судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Вячеслав Наставный и Сергей Слынько, рассматривавшие весной 2013 года дело о привлечении к уголовной ответственности нынешнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, которое было оценено как политическое преследование.

Еще одним примером является судья Одесского апелляционного административного суда Александр Золотников, который во время Майдана своим решением запретил мирные собрания во всей центральной части Одессы. Р.Маселко также указал, что ряд судей не могут пояснить происхождение недвижимого и движимого имущества, которым они владеют или пользуются.

Это "тридцатка недобропорядочных", как мы их называем, не имеет права быть в новом Верховном суде, и мы продолжаем настаивать, что их попадание в Верховный суд убьет доверие к новому, но не обновленному Верховному суду", - подчеркнул представитель ОСД.

Сокоординатор Общественного совета добропорядочности Виталий Титыч отметил, что по состоянию на сегодня деятельность Высшей квалификационной комиссии судей, которая проводила конкурса, и ВСП вызывает обоснованные сомнения относительно последствий этого процесса и можно ли его вообще называть конкурсом.

"Мы ожидаем, что ВСП понимает, в каких общественно-политических условиях работает, и примет все меры, чтобы после выхода из совещательной комнаты не удивить в плохом смысле этого слова общество", - указал он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд арестовал счета "Трафигура Юкрейн" и "Скела Терциум" в рамках расследования о хищениях в "Укрспирте"

В Украине каждый день фиксируются киберинициденты

Спасатели ликвидировали пожар на фармскладах в Белой Церкви - ГСЧС

Представители ОРДО прекратили охрану передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке

Прокуратура объявила о подозрении в присвоении 82 млн грн экс-председателю правления банка "Старокиевский"

ПОСЛЕДНЕЕ

Правозащитники выступают за отзыв из Рады законопроектов об обязательной публичной отчетности для общественных объединений

Пожар на полигоне ТБО в Харьковской области ликвидирован

Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок

"И.о. министра промышленности и торговли" "ЛНР" объявлен в розыск

Facebook в 2018 г. прекратит работу на территории РФ, если не выполнит закон - Роскомнадзор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
очки от солнца на price.ua
РЕКЛАМА