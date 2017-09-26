"И.о. министра промышленности и торговли" "ЛНР" объявлен в розыск

Прокуратура Луганской области объявила в розыск и сообщила о подозрении (заочно) так называемому "исполняющему обязанности министра промышленности и торговли" террористической организации "ЛНР".

Как информирует во вторник пресс-служба прокуратуры области, установлено, что в 2016 году гражданин Украины дал согласие, чтобы его назначили на должность так называемого "исполняющего обязанности министра". В настоящее время он организовывает функционирование и деятельность этого "ведомства" в разных отраслях промышленности.

Таким образом, отмечают в прокуратуре, своими действиями "и.о. министра" осуществляет подрывную деятельность против Украины и граждан, проживающих на временно неподконтрольной территории Луганской области, в пользу террористической организации "ЛНР".

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В облпрокуратуре сообщили, что поскольку псевдоминистр скрывается от органов следствия и суда на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, он объявлен в розыск, начато специальное досудебное расследование.