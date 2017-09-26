На Бали эвакуированы более 75 тыс. человек из-за угрозы извержения вулкана

На острове Бали свыше 75 тыс. человек вынужденно покинули свои дома в связи с возросшей активностью вулкана Агунг, который может начать извергаться в любой момент, сообщило во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на индонезийские власти.

В воскресенье Национальный центр по исследованию вулканической активности Индонезии заявил, что "сейсмическая активность вулкана растет, и может произойти извержение".

Возросшую активность вулкана зафиксировали еще в конце августа, а 14 сентября власти повысили степень угрозы до второго уровня по шкале из четырех. В минувшую пятницу уровень угрозы на территориях, прилегающих к вулкану, увеличили до максимального.

В последний раз Агунг извергался в 1963 году. Тогда жертвами стихийного явления стали 1100 человек.