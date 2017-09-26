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11:27 26.09.2017

Для решения проблемы нехватки детсадов в Киеве необходимо около 2 лет - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что для решения проблемы нехватки мест в детских садиках необходимо построить приблизительно 20 новых садиков, на что понадобится около 2 лет.

"Три года тому назад очередь в детские садики была 15 тыс. детей. В этом году мы уменьшили в 3 раза - до 5 тыс. детей… В прошлом году мы сдали 7 детских садиков отреконструированных, в этом году - 10 детских садиков. Нам нужно построить еще приблизительно 20 детских садиков. Это значит, что через 2 года наша задача, чтобы очередей вообще не было", - сказал В.Кличко журналистам в кулуарах Инвестиционного форума Киева 2017 во вторник.

Мэр отметил, что детских садиков и школ в Киеве недостаточно, и подчеркнул, что строительство, которое ведется в Киеве, должно включать в себя и строительство поликлиник, школ и детсадов.

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