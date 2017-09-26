События

11:11 26.09.2017

Прокуратура объявила о подозрении в присвоении 82 млн грн экс-председателю правления банка "Старокиевский"

Прокуратура Киева совместно с полицией во вторник объявила о подозрении бывшему председателю правления банка ПАО "Старокиевский" (Киев) в присвоении средств финучреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, досудебное расследование установило, что в 2007-2013 годах экс-председатель правления банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам незаконно присвоил средства банка на сумму почти 82 млн грн.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Ранее прокуратура объявляла о подозрении в присвоении почти 82 млн грн экс-зампреда правления банка "Старокиевский".

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