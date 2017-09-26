События

11:01 26.09.2017

Ежедневно на работу в Киев приезжает 500 тыс. человек - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ежедневно на работу в Киев из-за пределов столицы приезжает 500 тыс. человек.

"По данным мобильных операторов могу сказать, что каждое утро в Киев приезжает около 0,5 млн человек и вечером уезжают - люди приезжают на работу", - сказал он журналистам в кулуарах Инвестиционного форума Киева-2017 во вторник.

Он отметил, что безработными в Киеве числятся около 9 тыс. человек, а вакансий - более 13 тыс.

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Интерфакс-Украина
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