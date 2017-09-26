Фондовые индексы США снизились в понедельник на угрозах КНДР

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник из-за падения акций высокотехнологичных компаний и нового всплеска напряженности в отношениях между США и Северной Кореей.

Акции Microsoft в понедельник упали в цене на 1,6%, Visa Inc. - на 2,4%, Facebook - на 4,5%, Netflix - на 4,7%.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо отметил накануне, что последние заявления США в отношении его страны являются по сути объявлением войны, и что Пхеньян оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики.

Кроме того, определенную негативную роль сыграли результаты парламентских выборов в Германии, где правящий блок ХДС/ХСС победил, однако с довольно слабым результатом, что может усложнить задачу формирования новой коалиции и правительства.

Также инвесторы оценивали выступления высокопоставленных лиц Федеральной резервной системы (ФРС) США, надеясь получить сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики.

Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что считает ослабление инфляции временным явлением и поддерживает постепенное сворачивание стимулов.

Вместе с тем его коллега из Чикаго Чарльз Эванс отметил, что повышение ставки без признаков ускорения роста потребительских цен может в действительности замедлить достижение целевого уровня инфляции в 2%.

Акции американского производителя автозапчастей Genuine Parts Co. подскочили на 6% на новости, что компания приобретает европейского дистрибьютора Alliance Automotive Group за $2 млрд.

Цена бумаг производителя диагностического оборудования Quest Diagnostics упала на 7,4% после того, как аналитики Raymond James ухудшили рекомендации по ним до "на уровне рынка".

Капитализация Apple опустилась на 0,9% на опасениях по поводу продаж новых продуктов компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average 25 сентября понизился на 53,5 пункта (0,24%) и составил 22296,09 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,56 пункта (0,22%) - до 2496,66 пункта.

Nasdaq Composite упал 56,33 пункта (0,88%) и составил 6370,59 пункта.