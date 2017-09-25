Генпрокурор Испании не исключил возможность ареста главы женералитата Каталонии в связи с референдумом

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса не исключил варианта, при котором глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон, настаивающий на референдуме о независимости, может оказаться под стражей, передает в понедельник радиостанция "Онда Серо".

"С точки зрения закона условия (для задержания К.Пучдемона - ИФ) могут возникнуть... Это решение в принципе возможно, но мы еще его не рассматривали", - заявил он.

По его словам, причиной для возможного задержания и ареста К.Пучдемона может стать ненадлежащая трата государственных средств.

Конституционный суд Испании признал референдум, запланированный на 1 октября, незаконным, однако власти Каталонии твердо намерены его провести. С точки зрения Мадрида, властям Каталонии не следует тратить госсредства на организацию голосования.

Ранее в понедельник полиция вызвала на допрос 17 человек, которые, предположительно, были ответственны за разработку сайтов и интернет-платформ, связанных с проведением референдума.

Сам К.Пучдемон в своем "Твиттере" регулярно публикует ссылки на сайты, на которых содержится информация о голосовании. Он также заявлял, что не откажется от проведения референдума, несмотря на возможность оказаться в тюрьме.

На прошлой неделе сотрудники испанских правоохранительных органов изъяли около 10 млн бюллетеней, подготовленных к референдуму.