События

20:55 25.09.2017

Порошенко поручил МИД и Минобразования провести консультации с европейскими партнерами по закону об образовании

Президент Украины Петр Порошенко, подписав закон "Об образовании", указал на важность соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, и поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования провести необходимые консультации с европейскими партнерами.

"Президент обратился к Министерству иностранных дел и Министерству образования - провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы", - сообщает пресс-служба главы государства после подписания закона.

П.Порошенко подчеркнул: "Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран".

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Интерфакс-Украина
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