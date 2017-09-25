Полиция рассматривает инсценировку как одну из версий нападения на члена правления Харьковского антикоррупционного центра

Полиция установила личность совершивших нападение на члена правления Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина и пригласила их на опознание, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"Оба лица, которые совершили правонарушение, были установлены. В субботу пригласили на опознание… В ходе опознания они сообщили следствию о том, что именно они причастны к этому событию и совершить указанное правонарушение их попросил один из знакомых, передав за это денежные средства. Один из них сообщил, что является кандидатом в мастера спорта по боксу и если бы наносил телесные повреждения, они были бы гораздо серьезнее", - рассказал О.Бех на брифинге в понедельник.

Он также сообщил, что Е.Лисичкин нападавших не опознал.

По словам О.Беха, оба нападавшие старше 40 лет, ранее привлекались к уголовной ответственности, в настоящее время – безработные.

В свою очередь, начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, также участвовавший в брифинге, сообщил, что личности нападавших были установлены, в том числе на основании записей с камер видеонаблюдения. По его словам, следствие рассматривает возможность инсценировки нападения на Е.Лисичкина как одну из версий.

"Это была инсценировка или не инсценировка – это вопрос актуален, рассматривается, как одна из версий", - сказал В.Тимошко.

Как сообщил О.Бех, со слов нападавших, в организации и совершении нападения было задействовано 4 человека: "Двое было исполнителей, третий, кто фактически давал указания, также активно дает указания, а четвертый человек от нас скрывается, я думаю, ему от нас деваться некуда, он явится и даст показания".

Начальник ГУ Нацполиции также заявил, что есть перспектива раскрытия нападения на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", главу правления "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха в конце августа. Вместе с тем он заверил, что нападение на Е.Лисичкина и Д.Булаха не связаны между собой.

Как сообщалось, днем 30 августа 2017 года неизвестные напали на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", главу правления "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха, когда он шел от дома к метро. Пострадавший был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи, где врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.

Д.Булах сообщил агентству Интерфакс-Украина, что связывает происшедшее со своей профессиональной деятельностью. "Думаю, из-за профессиональной деятельности - и в Антикоррупционном центре, и депутатской", - сказал он.

Д.Булах был избран депутатом Харьковском облсовета от партии "Самопомич" в 2015 году. В своих публичных выступлениях и публикациях он нередко критиковал руководство города и области.

По факту нападения на Д.Булаха полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (население средних телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины.

Утром 18 сентября двое неизвестных напали на члена правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) Евгения Лисичкина. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

20 сентября глава Нацполиции Сергея Князев заявил, что расследование нападений на Д.Булаха и Е.Лисичкина является одним из приоритетов начальника ГУ НП в Харьковской области.