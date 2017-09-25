В Молочном лимане масштабный мор рыбы, ущерб оценивают в 65 млн грн

В Запорожской области из-за заиливания промоины между Молочным лиманом и Азовским морем погибло 40 тысяч особей пеленгаса.

Первым об этом сообщил общественный деятель Виктор Шейко, проиллюстрировав сообщение видеосъемкой с места происшествия. По мнению активиста, вероятной причиной мора рыбы могло стать заиливание промоины, соединяющей Молочный лиман и Азовское море, которая является своеобразным коридором, по которым рыба выходит в открытые воды. В.Шейко отметил, что промоина не была вовремя расчищена, хотя на эти работы департамент экологии и природных ресурсов Запорожской облгосадминистрации выделил 1,3 млн.грн, но фирма, выигравшая тендер, так и не приступила к работам.

Как рассказали в Департаменте экологии и природных ресурсов Запорожской облгосадминистрации, в результате торгов на проведение очистки соединительного канала "Молочный лиман – Азовское море" тендер выиграла фирма – ООО" "Техногідробуд Миколаїв", которая, несмотря на авансовый платеж и ряд предупреждений, до сил пор не приступила к работам, нарушая условия договора.

В ходе совещания в обладминистрации глава области Константин Брыль сообщил о необходимости признать территорию гидрологического заказника общегосударственного значения "Молочный лиман" местом экологической катастрофы. По предварительным подсчетам, сумма ущерба от гибели рыбы составила около 65 млн гривень.

Также областные власти приняли решение о срочном выделении из резервного фона региона средств для проведения работ в Молочном лимане. К ликвидации последствий экологической проблемы в Запорожской области будут привлечены подразделения обулправления ГСЧС, Нацгвардии и местные промышленники.

Участники совещания приняли решение обратиться в Министерство экологии и природных ресурсов Украины о немедленном вмешательстве в ситуацию, выделение средств и решение вопроса об обеспечении водного сообщения между Молочным лиманов и Азовским морем.

Областные власти также намерены обратиться в правоохранительные органы о внесение в Единый реестр досудебных расследований материалов в отношении руководства ООО "Техморгідробуд Миколаїв", а также Приазовского Национального парка.