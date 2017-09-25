Боевики обстреляли Марьинку: повреждено 7 домов

Незаконные вооруженные формирования обстреляли г.Марьинка Донецкой области около 16.20 в понедельник, вследствие обстрела было повреждено семь домов, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

"Под обстрел попали несколько улиц. Сейчас на месте работает полиция. Правоохранители обходят пострадавшие дома, документируют разрушение и ищут, кому нужна помощь. Пострадавших, по предварительным данным, нет", - говорится в сообщении.

Пострадали дома по улицам Прокофьева, Октябрьской и прилегающие к ним. "Очень много "прилетов", снаряды попали в дома, хозяйственные постройки, на огороды. Лишь по одному адресу насчитали около 8 прилетов, есть неразорвавшиеся снаряды. Чудом никто не пострадал", - рассказал начальник подразделения Марьинского отделения полиции Геннадий Дегтярев.

Полицейские продолжают обход пострадавшего района. На помощь в Марьинку выехали также сотрудники и руководство Волновахского отдела полиции.