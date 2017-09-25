Пиротехники изъяли 2 тыс взрывоопасных предметов на месте ликвидированного пожара на складе боеприпасов

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и изъяли 1 тыс 954 взрывоопасных предметов и 10 тонн металлических фрагментов от взрывоопасных предметов в с.Новоянисоль Никольского района Донецкой области, где вечером в пятницу возник пожар на складах боеприпасов.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, в понедельник, 25 сентября, в 14:30, пиротехнические подразделения ГСЧС завершили работу по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов на месте ликвидации последствий пожара. "С начала работ пиротехнические расчеты обследовали территорию на площади 42 гектара", - говорится в сообщении.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось 85 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС - 33 человека личного состава и 12 единиц техники.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что поиск взрывоопасных предметов и разминирования территории военного склада вели 4 группы разминирования ВСУ, были привлечены 4 единицы спецтехники.

"Часть найденных боеприпасов, не подлежавших перевозке, были ликвидированы на месте, остальные были вывезены в обустроенные места утилизации", - рассказал начальник инженерной службы военной части Андрей Галдак.

Также группы разминирования ВСУ очистили пути подъезда к местам хранения боеприпасов, в частности, к хранилищу, уцелевшему в результате пожара.

Все боеприпасы, хранившиеся на военных складах, уже вывезены. "Все делается для того, чтобы ликвидировать последствия пожара и взрывов и передать территорию военного объекта местным органам власти", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 15:40 22 сентября вблизи с.Новоянисоль Никольского р-на на территории временного хранилища боеприпасов воинской части Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В 5:47 23 сентября пожар был ликвидирован, после чего велись работы по изъятию взрывоопасных предметов. Жертв и пострадавших нет.