Экс-директор "Информационных судебных систем" задержан при попытке покинуть Украину

Правоохранители задержали при попытке пересечения государственной границы Украины бывшего директора госпредприятия "Информационные судебные системы", в понедельник ему изберут меру пресечения, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Задержали в субботу при пересечении границы бывшего (в 2013-2014 годах) директора госпредприятия "Информационные судебные системы" Б. по подозрению в завладении 6,4 млн грн", - сообщил С.Горбатюк агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, в понедельник, 25 сентября, после 15:00 Печерский районный суд г.Киева (на ул.Крещатик) рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержании под стражей.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, экс-директор госпредприятия подозревается в завладении в 2013-2014 годах вместе с сообщниками государственными средствами в сумме 6,4 млн грн путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции Украины с последующим выводом государственных средств на подконтрольную иностранную компанию.

В субботу, 23 сентября, подозреваемый задержан при попытке пересечения государственной границы в направлении Российской Федерации с целью побега и уклонения от уголовной ответственности.

В этот же день указанному бывшему руководителю государственного предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас органом досудебного расследования принимаются меры по установлению других участников преступной схемы и их роли, а также проверяются другие подобные сделки на сумму более 40 млн грн.

В Генпрокуратуре не называют имени задержанного, однако, как сообщает интернет-издание "Украинская правда", речь идет о Леониде Богданове. По информации издания, его задержание произошло 23 сентября на пункте контроля "Конотоп" Сумской области, когда Л.Богданов ехал поездом в Российскую Федерацию.