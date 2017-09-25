События

13:34 25.09.2017

ЛитПолУкрбриг проводит командно-штабную тренировку в рамках подготовки к учениям "Драгон – 2017"

На территории учебного центра Демба (Польша) командование Литовско-Польско-Украинской бригады развернуло командный пункт и начинает командно-штабную тренировку "Брейв Бразер", интегрированную в общепольские учения "Драгон – 2017".

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины в понедельник, данное мероприятие является частью общепольских учений "Драгон - 2017".

Тренировка продлится 5 дней, в ходе нее будут "планироваться задачи по сценарию операций по поддержанию мира и безопасности, а также оттачиваться мастерство в исполнении операционных процедур ЛитПолУкрбрига и применение их при управлении подразделениями в сложной операционной обстановке".

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Интерфакс-Украина
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