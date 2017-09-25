В Белогородке неизвестные забили до смерти председателя правления АО "Киевоблэнерго"

В воскресенье, 24 сентября, около 20.00, в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные лица напали на дом председателя правления АО "Киевоблэнерго", нанесли телесные повреждения хозяину и его жене, в результате чего от полученных травм мужчина скончался.

"В настоящее время уже установлено, что группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. грн, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские", - сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

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В полиции рассказали, что после того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и "скорую помощь". "На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции, следственно-оперативная группа Главного управления полиции столичной области, кинологическая служба, криминалистическая лаборатория", - проинформировали в ведомстве.

Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов сообщил, что полицейские и сотрудники криминалистической лаборатории отработали место происшествия.

"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", - отметил Д.Ценов.

Он также сообщил, что руководство Национальной полиции уже провело заслушивание первых результатов работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.

"Раскрытие нападения на чиновника "Киевоблэнерго" находится на контроле руководства Нацполиции", - говорится в сообщении.

Тело погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. По данному факту возбуждено уголовное производство п.6 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается на сайте АО "Киевоблэнерго", "вчера, трагически погиб председатель правления АО "Киевоблэнерго" Иван Алексеевич Полывяный".