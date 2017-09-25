События

08:33 25.09.2017

Пограничники аэропорта "Борисполь" задержали двух иракцев с поддельными документами

Работники Отдельного контрольно-пропускного пункта международного аэропорта "Борисполь" задержали двух граждан Ирака, прибывших из Турции с поддельными документами, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Двое мужчин прибыли рейсом "Стамбул-Киев" и были задержаны во время процедуры паспортного контроля. Как сообщают в Пограничной службе, первый мужчина "предъявил ID карточку, которая по результатам предварительного изучения содержит признаки полной подделки. По словам иностранца, пакет поддельных документов он приобрел за 5тыс. евро".

Второй мужчина пытался воспользоваться поддельными документами гражданина Кипра, приобретенными за 1,2тыс. евро в Турции. С их помощью он планировал попасть в Берлин. Во время проверки, инспектор обнаружил следы частичной подделки документов – замену страницы с установочными данными.

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