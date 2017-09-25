Австралия обзаведется собственным космическим агентством

Австралия объявила о намерении создать собственное космическое агентство.

"Мы намерены основать национальное космическое агентство Австралии", - заявил на церемонии открытия Международного астронавтического конгресса в преддверии 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли министр образования, сенатор Саймон Бирмингем.

Агентство займется космическими исследованиями, а также поддержкой космических технологий и образовательных программ на континенте.

Также агентство планирует развивать сотрудничество в космической сфере с ведущими мировыми космическими агентствами и корпорациями, включая Роскосмос, NASA и Европейское космическое агентство.

Первый искусственный спутник Земли был запущен 4 октября 1957 года.