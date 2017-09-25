События

07:43 25.09.2017

Взрыв гранаты в многоэтажке накануне в Харькове устроил бывший атошник – полиция

Работники полиции Харькова устанавили обстоятельства взрыва в многоэтажном доме по ул. Мохначанская, 83, в результате которого погиб человек.

"Установлено, что 23-летний парень покончил с жизнью, подорвав себя гранатой между 7 и 8 этажами жилого дома", – сказано в сообщении на странице полиции Харьковщины в Фейсбук в понедельник утром.

Правоохранители напомнили, что информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 24 сентября в 20:30. Жители 16-этажного дома на улице Мохначанская, 83, услышали взрыв и немедленно позвонили по номеру 101. На место происшествия выехали пожарные, эксперты взрывотехнического управления, медики и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

В информации уточнили, что в подъезде дома между 7 и 8 этажом на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины. 23-летний житель дома подорвал себя гранатой. Следствие установило, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты РГД.

Открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

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