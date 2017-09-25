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05:26 25.09.2017

Трамп добавил Венесуэлу, КНДР и Чад к списку стран, чьим гражданам въезд в США запрещен – СМИ

Президент США Дональд Трамп обнародовал новые ограничения на въезд в США для граждан Чада, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена, сообщает американский телеканал CNN.

"Чад, Северная Корея и Венесуэла - новички в списке стран, на граждан которых распространяются ограничения. Новые ограничения варьируются в зависимости от страны и подразумевают поэтапный подход к введению их в действие", - говорится в сообщении.

Новые ограничения начинают действовать с 18 октября.

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