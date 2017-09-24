Шульц останется лидером СПДГ, но не будет председателем партии в парламенте

Мартин Шульц останется лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ), но не будет председателем фракции в бундестаге.

"Я не буду председателем во фракции, но буду полностью сосредоточен на обновлении партии", - сказал он в воскресенье в интервью телеканала А-Эр-Дэ.

По его словам, "сегодня тяжелый и горький день для социал-демократов в Германии".

"Этот вечер ознаменовал сотрудничество с ХДС. Наша следующая задача плечом к плечу встать вместе. Мы обсудим результаты выборов без "если" и "но", - отметил М.Шульц.

Он подчеркнул также, что проблема миграции "расколола страну".

Ранее глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил, что партия не планирует создавать коалицию в бундестаге.

"Наше место сейчас я вижу только в оппозиции", - заявил Т.Опперман журналистам.