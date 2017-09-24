События

21:33 24.09.2017

Шульц останется лидером СПДГ, но не будет председателем партии в парламенте

Мартин Шульц останется лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ), но не будет председателем фракции в бундестаге.

"Я не буду председателем во фракции, но буду полностью сосредоточен на обновлении партии", - сказал он в воскресенье в интервью телеканала А-Эр-Дэ.

По его словам, "сегодня тяжелый и горький день для социал-демократов в Германии".

"Этот вечер ознаменовал сотрудничество с ХДС. Наша следующая задача плечом к плечу встать вместе. Мы обсудим результаты выборов без "если" и "но", - отметил М.Шульц.

Он подчеркнул также, что проблема миграции "расколола страну".

Ранее глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил, что партия не планирует создавать коалицию в бундестаге.

"Наше место сейчас я вижу только в оппозиции", - заявил Т.Опперман журналистам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ в воскресенье

Мужчина погиб, еще трое пострадали при взрыве гранаты в Ворзеле под Киевом

Ночью в Киеве сгорел склад с полиматериалами, пенопластом и плинтусами

Боевики в зоне АТО 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военный погиб

В Канаде стартовали "Игры Непокоренных"

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале недели в Украине будет сухо и тепло

Украинец погиб в немецком приюте для беженцев - посольство

Иран закрывает коридоры для пролета самолетов, летящих в сторону или со стороны Иракского Курдистана

Количество отравившихся копченой рыбой во Львове возросло до 38 человек

На военных учениях впервые отработано взаимодействие танкового взвода в 4 машины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА